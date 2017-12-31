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31.12.2017 14:00

Milli Piyango çekilişi saat kaçta?

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Milli Piyango çekilişi saat kaçta?
Milyonlarca vatandaşın hayalini kurduğu milli piyango çekilişinin saat kaçta olacağı merak ediliyor. Heyecan dolu anların yaşanacağı Milli Piyango çekilişi saat kaçta? İşte detaylar...

Milli Piyango İdaresi, 2018 yılbaşı özel çekilişi için yapılacak programı açıkladı. Milli Piyango İdaresi, resmi sitesinde yılbaşı özel çekilişi programını detaylandırdı. Yılbaşı özel çekilişi, mpi.gov.tr sitesinde çekiliş günü canlı yayında takip edilebilecek. İşte 2018 yılbaşı özel çekiliş saatleri...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

"İdaremizin 31 Aralık 2017 (2018 Yılbaşı) Özel Çekilişi, Ankara Kızılay'da bulunan Genel Müdürlük hizmet binamızın çekiliş salonunda yapılacaktır. Saat 23.30 itibariyle yapılacak olan 61 Milyon TL tutarındaki büyük ikramiyenin çekilişine, satılan bilete çıkana kadar devam edilecektir. Saat 19.00'dan itibaren, aşağıdaki çekiliş akış planı çerçevesinde değerli basın mensuplarımız da çekilişimize katılarak ses ve görüntü alabileceklerdir. Yılbaşı Çekilişimiz, bütün çekilişlerimizde olduğu gibi halka açık olarak, çekiliş heyeti ve noter gözetiminde gerçekleştirilecek olup, çekilişimize bütün halkımız davetlidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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