Milli Hayvan Politikası ve Fransa'dan et ithali!

CHP Denizli Milletvekili ve CHP Yönetim Kurulu Üyesi Melike Basmacı, Fransa ile yapılan 5 bin 700 ton karkas et ithali anlaşmasını eleştirdi.

CHP Denizli Milletvekili Melike Basmacı, Fransa ile yapılan anlaşmaya göre bu yıl içerisinde 5 bin 700 ton karkas et ithal edileceğinin basına yansıması üzerine şu açıklamalarda bulundu; “İthal edilen etler derin dondurucularda geliyor ve kalitesi düşük oluyor, ayrıca ne şartlarda nasıl yetiştirildiğini de bilmiyoruz, kendi beslediğimiz hayvanlarda olduğu gibi besin değeri bulamıyoruz.” dedi.

İthal etin Türkiye’ye gelmesiyle birlikte yerli et satışlarının düşüşüne dikkat çeken Basmacı, “Devlet kendi hayvanlarını üretmeli, üreticiye destek vermeli, ithal et getirterek bu işi çözemeyiz yetkililerin bu konuda bir an önce elini taşın altına koyması gerekiyor ” diye konuştu.

HAYVAN ÜRETİCİLERİ CAN ÇEKİŞİYOR

Basmacı, “Devletin üretici, köylü için adım atması gerekiyor bunu söylemekten dilimizde tüy bitti. Piyasada hâsıl olan zamlar ve ithal edilen etler hayvan üreticilerini vurmuş durumda. Türkiye’de yem maliyeti ve yakıt pahalı. Küçük üretici bu masraflarını karşılayamıyor, borç alıyor, ithal etten dolayı hayvanları para etmiyor ve borçlarını ödeyemiyor, kısacası üretici can çekişiyor. Yetkililerin bu durum karşısında tek yaptığı yeni ithalat anlaşmalarına imza atmak oluyor. Gerçekten hayvancılık adına bir şey yapılması ve insanların hem kaliteli hem ucuz ete ulaşması isteniyorsa küçük üreticiler desteklenmelidir ”dedi.

Hayvancılıkta yaşanan durumlar gerçekten çok vahim durumda. Hükümetin desteklediği bir Milli Tarım Politikası dışa bağımlılığı azaltmayı hedeflerken uygulama kısmının söylenenin aksini gösterdiğini belirten Basmacı, “Hükümetin bu politikaları Türkiye’de besiciliği öldürmektedir. Böyle giderse hiçbir şeyi kendimiz üretemez hale geleceğiz, bir milleti içten içe çökertmek budur dedi.