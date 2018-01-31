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31.01.2018 09:50

Milli atletten flaş Survivor kararı!

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Milli atletten flaş Survivor kararı!
Milli Atlet Nevin Yanıt, Survivor All-Star yolcusu. Ünlü atlet Survivor yeni sezonunda Gönüllüler Takımı'nda yarışacağını söyledi.

Ulusal ve uluslararası birçok turnuvada önemli başarılara imza atan, 2006 yılında İspanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 12.98'lik derecesiyle Avrupa Şampiyonu olan ve 2007 yılında Macaristan’ın Debrecen kentinde yapılan 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda da birinci olan Mersinli Milli Atlet Nevin Yanıt, Mersin Gençlik Hizmetleri veSpor İl Müdürü Şaban Güneş'i ziyaret etti.

Yanıt, 10 Şubat'ta başlayacak olan 'Survivor All- Star'da gönüllüler adına yarışacağını söyledi. İl Müdürü Güneş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, milli atlete 'Survivor All- Star'da başarılar diledi. (Ajansspor)

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