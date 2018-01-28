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28.01.2018 20:10

"Milletimiz tankın önüne ve üstüne çıkacağı zamanı bilir"

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"Milletimiz tankın önüne ve üstüne çıkacağı zamanı bilir"
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili, “Bizim milletimiz ne zaman tankın önüne çıkacağını, ne zaman tankın üstüne çıkacağını çok iyi biliyor” dedi.

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- Ak Parti Genel Merkezi tarafından başlatılan 'Sosyal Politikalarda Gönül Adımları Projesi' kapsamında Kayseri'ye gelen Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Kadir Has Kongre Merkezi'nde belediye başkanları, partisinin il teşkilatı ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi. Ak Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in de katıldığı toplantıda Afrin Harekatı ile ilgili konuşan Çalık, şunları şöyledi:

“Vatan savunmasını yaparken ‘düğüne gidiyoruz‘ cümlesini başka kullanan hiçbir millet tanımadık. Analarımız, evlatlarına, 'oraları teröristlerden temizlemeden gelmeyin’ diyor. Böyle yürekli annelerimiz, Mehmetçiklerimiz var. Bizim milletimiz ne zaman tankın önüne çıkacağını, ne zaman tankın üstüne çıkacağını çok iyi biliyor. Bunu en iyi bilen şehirlerden biri de Kayseri. Kayseri’de tankın önüne, karşısına çıkacağı zamanı iyi biliyor. Askerlerle birlikte yola düşeceği zamanı da biliyor. Zeytin Dalı Harekatı'nda Rabbim askerimize, ordumuza, Başkomutanımıza zaferler kazandırsın inşallah. Bizim bu operasyonda tek hedefimiz var. O bölgedeki terör örgütlerini tamamen kurutmak, sınırlarımızda bize tehdit oluşturan bütün unsurları ortadan kaldırmak. Bizim hiç kimsenin toprağında gözümüz yok. Hedefimiz kendi ülkemizin birliğini, beraberliğini ve sınırlarını korumak.”

Sosyal politikalara da değinen Çalık, "Ak Parti olarak 16 yıl önce hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedik ve sosyal politikalarla milletin refah seviyesini yükseltmeyi hedefimize koyduk. O günkü Türkiye’nin bütçesi olan 112 milyarı bugün sadece biz 2 haftada harcayan bir ülke haline döndük. Bugün Türkiye’de harcamış, yapmış olduğumuz sosyal yardım ve hizmetlerimizin bütçesi 2002 yılında 1.3 milyar iken, bugün 50.2 milyar liraya yükselmiş vaziyette. Sosyal yardımlarımızın rakamlarını arttırmamızın en önemli sebebi, en üst gelir seviyesi ile en alt gelir seviyesindeki insanlarımız arasındaki makası daraltmak. Adaletsizliği minimalize etmek. Şu an 4.3 doların altında yaşayan vatandaşlarımızın oranı yüzde 1.3’lere geriledi. Hedefimiz 4.3 doların altında yayan vatandaşlarımızın da gelir seviyelerini arttırmak” dedi.

Toplantı yapılan konuşmaların ardından basına kapalı olarak devam etti.

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