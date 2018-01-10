Michael Douglas hakkında şok taciz iddiası: Karşıma geçip...

Hollywood'da 2017'nin son aylarında açılan taciz dosyası kapanmak bilmiyor.

Ünlü oyuncu Michael Douglas'ın 32 yıl önce eski bir set çalışanının önünde kendini cinsel açıdan tatmin ettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bu konunun bu kadar büyümesinin nedeni ise kendisiyle ilgili bu iddiadan yola çıkılarak yapılan haberin bir dergide yayınlanacağını öğrenen Michael Dogulas'ın hemen başka bir yayın organına bu iddiaları yalanlayan bir demeç vermesi. Üstelik kendisiyle ilgili habere yer veren dergi daha piyasaya çıkmadan.

73 yaşındaki Michael Douglas, The HollywoodReporter'ın, 32 yıl önce eski bir çalışanının karşısında kendini cinsel olarak tatmin ettiğine dair bir haberin yer aldığını öğrenince Deadline adlı dergiye konuştu.

Henüz piyasaya çıkmamış olan dergide yayınlanacağı ileri sürülen haberde Douglas'ın kadın çalışana "eğer bu olup bitenleri anlatırsan seni bu sektörde yaşatmam" dediğine ilişkin iddialar da yer alıyor.

Ancak deneyimli oyuncu tüm bu iddiaları yalanladı. Daha haberin yer aldığı dergi yayınlanmadan olayın üstüne gitmek istediğini söyleyen Michael Douglas tüm bunların Noel'den kısa bir süre kulağına geldiğini belirtti. (Habertürk)