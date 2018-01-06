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06.01.2018 22:00

MHP'lileri kızdıran Fatih Portakal'a 'şeftali' cevabı

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MHP'lileri kızdıran Fatih Portakal'a 'şeftali' cevabı
FOX spikeri Fatih Portakal Twitter hesabından, MHP'nin Adana'da kalabalık toplayamadığını söyledi.

"MHP’li yetkililer Adana’da toplanamayan kalabalık için acaba kafa patlatıyorlar mıdır?" diye soran Portakal'a, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın cevap verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği toplu açılış ve temel atma törenine katıldı.
 
Bahçeli'yi Adana'da coşkulu bir kalabalık karşıladı. Türk bayraklarıyla meydana akın eden vatandaşlar, MHP Lideri'ni görebilmek için birbiriyle yarıştı.

FOX spikeri Fatih Portakal ise Twitter hesabından, MHP'nin Adana'da kalabalık toplayamadığını söyledi. "MHP'li yetkililer Adana'da toplanamayan kalabalık için acaba kafa patlatıyorlar mıdır?" diye soran Portakal'a, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın cevap verdi.

 
"PORTAKAL NAMIYLA...."
 
Fatih Portakal'ı "şeftali" olarak nitelendiren Yalçın, şunları söyledi:
 
Yemeyip içmeyip sosyal medya üzerinden MHP aleyhtarlığını dikkati çeken bir düşmanlıkla sürdürenlerin başında, Portakal namıyla maruf haber sunucusu geliyor.
 
MHP'ye milletçe gösterilen teveccühü okyanus ötesinden verilen talimatla farklı göstermeye çalışan Şeftali ve hempaları boşuna çırpınıyor, bunların son umutlarını da seçim sandığı söndürecek.
 
"ŞEFTALİNİN SON BİRKAÇ DAMLA SUYUNU..."
 
Gelecek umutlarını MHP'nin siyasi başarısızlığına bağlamış görünen şeftalinin son birkaç damla suyunu 2019 seçimlerinde bizzat millet sıkacak." ifadelerini kullandı.

 

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