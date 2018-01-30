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30.01.2018 21:30

MHP'liler Afrin Harekâtına destek için vergi borçlarını ödedi

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MHP'liler Afrin Harekâtına destek için vergi borçlarını ödedi
İzmit'te, MHP İl Başkanlığı yöneticileri ve parti üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için vergi borçlarını ödedi.

MHP Kocaeli İl Başkanlığı yöneticileri ve parti üyeleri, 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için vergi borçlarını ödedi. Kocaeli Vergi Dairesi'ne gelerek, vergi borçlarını ödeyen partililer, 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için herkesi vergilerini ödemeye davet etti.

Kocaeli Vergi Dairesi'nin önünde açıklama yapan MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, "Bugün Türk ordusu savaşta. Çocuklarımızın geleceğine kurşun sıkan teröristleri yok etmek anlamında Suriye'de savaş yapan bir ordumuz var. Biz de diyoruz ki 'Evet, bugün herkes devletinin yanında. Evet, bugün herkes Türk ordusunun yanında'. Bu söylemleri eyleme geçirmek, vereceğimiz vergilerle olur. Bizim verdiğimiz vergiler, benim çocuklarıma mermi sıkan PKK'lı teröriste bomba, helikopter, uçak olarak gidecekse ben, bu vergimi ödemek zorundayım. Tüm sivil toplum örgütlerine, futbolculara, sinema sanatçılarına, ticaret odalarına, sanayi odalarına, 'Devletimin yanındayım. Ne mutlu Türk'üm' diyebilen herkese biz de diyoruz ki gelin; verginizi ödeyin. Gecikmiş vergilerinizi ödeyin, taksitlendirmeye ayrılmış vergilerinizi ödeyin. Allah rızası için bir sefer de vergi ödemek için borç bulun. Bugün MHP'nin yapmak istediği, tamamen buydu. Ben inanıyorum ki 'Devletimin yanındayım' demenin, artık sözünün eyleme geçme zamanı. O da devlete ödediğimiz vergilerle olacaktır; diyorum" diye konuştu. 

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