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01.02.2018 10:30

MHP’li vekilden seçim ittifakı yaptıkları AKP’ye sert eleştiri

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MHP’li vekilden seçim ittifakı yaptıkları AKP’ye sert eleştiri
MHP Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir, seçimde ittifak yapmaya hazırlandıkları AKP’yi toplumu kutuplaştırmakla suçladı.

KAMİL ELİBOL - SÖZCÜ - AKP ile MHP arasındaki “Milli mutabakat” sürecinde ilginç bir çıkış geldi. MHP Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir, AKP iktidarının yaptığı hataların, ülkeyi bir beka meselesiyle karşı karşıya getirdiğini söyledi.

“SİYASET DİLİ ZEHİRLENDİ”

Koçdemir TBMM'de yaptığı açıklamada, “Siyasetin dili zehirlendi. Kendi saflarını sıkılaştırma uğruna milleti kamplaştırma, dışlama, kutuplaştırma devam ediyor. Ülkedeki hukuk endişe verici… Neyin suç olarak damgalandığının ceza hukuku kitaplarındaki suç tarifiyle uzaktan yakından bir ilgisi kalmadı” dedi ve şunları söyledi:

“Hukuka ve yargıya güven yerlerde sürünmektedir. Ödüllendirme-cezalandırma, terfi-tenzil mekanizmalarında keyfilik hakimdir. Ayırma, kayırma ve buyurma hakim tarz olmuştur. Ehil, emin ve halka yakın olmayan insanlar hak etmedikleri güçlerle donatıldı. Daha da vahimi bu hal normalleşmektedir. Siyasi aktörlerin kimi alenen, kimi tersinden, kimi gizlice statükonun sürmesi için elinden geleni yapmaktadır. Meclis etkisiz hale getirilmiştir.”

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Kadir Koçdemir

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