MHP'li başkandan partililerine AKP daveti: Töremiz gereği...

MHP Elazığ İl Başkanı Oğuzhan Demir, vatandaşları partilileri 13 Ocak'ta yapılacak AKP il kongresine davet etti. Kaynak Yeniçağ: MHP'li başkan partilileri AKP kongresine davet etti

MHP Elazığ İl Başkanı Oğuzhan Demir, partililere 13 Ocak'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı AKP 6. Olağan il kongresine katılmaları yönünde açıklama yaptı.

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ı en güzel şekilde karşılamak istediklerini söyleyen Demir, “Yenikapı ruhuyla başlayan bu birliktelik ve uyumlu hareket edebilme bilinci Sayın Genel Başkanımızın 2019 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Milliyetçi Hareket Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı göstermeyerek, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı adayı olarak destekleme kararıyla, Türk Siyasi hayatında yeni bir dönem başlatmıştır.

"TÖREMİZ GEREĞİ GENEL BAŞKANIMIZIN EMRİNE UYMAK ZORUNDAYIZ"

Bilge liderimizin Cumhurbaşkanımızı desteklemesi ve bu ittifakın sağlıklı bir şekilde yürümesi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tartışmalarına mahal bırakmadan tam manasıyla oturabilmesi maksadıyla bundan sonraki süreçte de genel başkanımızın emrettiği şekilde hareket etmek, partililerimiz ve yönetim kurulumuz açısından töremiz gereği uymak zorunda olunan bir mecburiyettir.

Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ İl Başkanlığı olarak, 13 Ocak 2018 tarihinde ilimize teşrif edecek olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı en iyi şekilde karşılamak ve desteklerimizi beyan etmek açısından, tüm partililerimiz ve hemşehrilerimizi Sayın Cumhurbaşkanımızı karşılamaya ve dinlemeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

(yeni çağ)