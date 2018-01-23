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23.01.2018 16:50

MHP'den mektup tepkisi

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MHP'den mektup tepkisi
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Zeytin Dalı Operasyonu’na karşı bazı malum isimlerin harekete geçtiğini ve operasyonun durdurulması için milletvekillerine mektup gönderdiklerini söyledi.

ANKA - Akçay, “Bir algı operasyonu yapmaya çalışmaktalar. Kıymetleri kendinden menkul kimi aydın müsveddeleri, her dönem çıban başı olan kimi sanatçı, siyasetçi, akil,  hukukçu görünümlü, aslında kripto ırkçı PKK severler bir ihanet mektubunun daha altına imza atmışlar. Bugünlerde kendilerine ‘yurttaş girişimi’ adını veren bir güruh tarafından milletvekillerine gönderilen mektup kamuoyuna yansımıştır” dedi.

Akçay, Meclis’te düzenlediği basın toplantısı ile Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili milletvekillerine gönderilen mektuba tepki gösterdi. Türkiye’nin Güney sınırında, Suriye’nin kuzeyinde, Afrin’den başlayan Zeytin Dalı Operasyonu’nun 4. gününde başarılı bir operasyonun yürütüldüğünü belirten Akçay şöyle dedi:

Zeytin Dalı Operasyonu Türkiye Cumhuriyeti’nin güney sınırında oluşturulmak istenen terör koridoruna karşı, terörle mücadelede haklı ve meşru bir müdahalesidir. Operasyonun adından da anlaşılacağı üzere, nihai hedefin bölgede önce güvenliğin, ardından barış ve huzurun tesis edilmesi olduğunu göstermektedir. Güvenlik olmadan barış ve huzur olmaz. Bu harekât çok önemli bir hamledir. Bu operasyon güney sınırımızda ABD’nin şemsiyesi altında semirtilen PKK/PYD, DEAŞ’a karşı yapılmaktadır.”

Akçay, Afrin Operasyonu’na karşı çıkan bir grubun milletvekillerine gönderdiği mektubu da anımsatarak şöyle devam etti:

“AYDIN MÜSVEDDELERİ”

“Zeytin Dalı Operasyonuna karşı bazı malum isimler harekete geçmiştir. Bir algı operasyonu yapmaya çalışmaktalar. Zeytin Dalı Operasyonunun psikolojik boyutunda bu algı girişimiyle mücadele şarttır. Bugünlerde kendilerine ‘yurttaş girişimi’ adını veren bir güruh tarafından milletvekillerine gönderilen mektup kamuoyuna yansımıştır. Kıymetleri kendinden menkul kimi aydın müsveddeleri, her dönem çıban başı olan kimi sanatçı, siyasetçi, akil,  hukukçu görünümlü, aslında kripto ırkçı PKK severler bir ihanet mektubunun daha altına imza atmışlar. Bu sözde aydınlar, PKK’nın propaganda diliyle yazılmış,  ellerine tutuşturulmuş bu mektupta,  Türkiye’nin bekasını tehdit eden terör örgütlerine yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Operasyonunun durdurulmasını istiyorlar. Kendilerine yurttaş diyen bu güruh, Türkiye’nin sınır güvenliğine ve bekasına yönelik tehdidi bertaraf etmeye yönelik girişimlerine karşı çıkmakta, terör örgütü PYD/YPG’ye karşı vatandaşlarını ve vatanın güvenliğini savunan devletimizi terör örgütüyle diyaloğa davet etmektedirler.”

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