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26.01.2018 10:40

MHP'den Bahçeli'yi kızdıracak 'Erdoğan'a gazilik' çıkışı

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MHP'den Bahçeli'yi kızdıracak 'Erdoğan'a gazilik' çıkışı
MHP'de muhalif tavrıyla bilinen Atila Kaya'dan Devlet Bahçeli'yi kızdıracak 'Erdoğan'a gazilik' çıkışı.

MHP'de muhalif tavrıyla bilinen Atila Kaya, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gazilik unvanı verilmesi için AKP tarafından hazırlanan teklife tepki gösterdi ve "Bu nasıl bir aymazlıktır?" diye sordu.

AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Erdoğan'a gazilik unvanı verilmesi için kanun teklifi hazırladı. Kanun teklifinin gerekçesinde MİT krizi, Gezi eylemleri, 17-25 Aralık operasyonlarının birer 'cephe' olduğu iddia edildi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da bu teklifi Meclis'e geldiğinde değerlendireceklerini söyledi.

'ATATÜRK BEDELİNİ CEPHEDE ÖDEDİ, SARAYDA DEĞİL'

MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya ise teklife tepki gösterdi ve sosyal medya hesabı Twitter'dan şunları yazdı:

"Ordumuzun savaştığı, şehitlerimizin can, gazilerimizin kan verdiği bir dönemde Erdoğan'a gazilik unvanının verilmesini teklif edebilmek o askerlere saygısızlıktır. Bu nasıl bir aymazlık, nasıl bir ruhsuzluktur? Öykündüğünüz Atatürk o unvanın bedelini cephede ödedi, sarayda değil!"

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