MHP'den AKP'li vekile 'bozkurt' yanıtı

AKP Düzce eski Milletvekili İbrahim Korkmaz'ın 'bozkurt' açıklamalarına yanıt verdi.

Tezcan SOLMAZ / DÜZCE, (DHA)- AKP Düzce eski Milletvekili İbrahim Korkmaz'ın, bozkurt işaretini Hıristiyan Gagavuzlar'ın kullandığını ifade edip, 'İslam'ın ruhuna da aykırı olan bu işaretle Ortadoğu'ya girmek mümkün olabilir. Fakat Ortadoğu halkının gönlüne girmek için bu sembol tepki çekmekten başka hiçbir işe yaramaz' paylaşımına, MHP Düzce İl Başkanı Ümit Yılmaz tepki gösterdi. Yılmaz, "İbrahim Korkmaz'ı çok dikkate alınması gereken bir şahıs olarak görmüyoruz" dedi.

AKP Düzce eski Milletvekili İbrahim Korkmaz sosyal medya hesabından bozkurt işaretinin olduğu bir fotoğraf paylaşarak, 'Sevgili dostlarım, kimse söyleyemiyor bari ben söyleyeyim de tarihe önemli bir not düşmüş olalım. Hıristiyan Gagavuzların (Gökoğuz Türkleri) kullanmış olduğu ve İslam'ın ruhuna da aykırı olan bu işaretle Ortadoğu'ya girmek mümkün olabilir. Fakat, Ortadoğu halkının gönlüne girmek için bu sembol tepki çekmekten başka hiçbir işe yaramaz. Benden söylemesi' diye paylaşımda bulundu.

ÜLKÜ OCAKLARI TEPKİ GÖSTERDİ

Ülkü Ocakları Düzce İl Başkanı Ayhan Bülbül, yaptığı yazılı açıklamada İbrahim Korkmaz'ı kınadıklarını belirtti. Bülbül, Korkmaz'ın büyük bir gaflete düştüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu şu günlerde, AKP Düzce Milletvekili İbrahim Korkmaz'ın sosyal medya hesabından yaptığı 'Ortadoğu halkının gönlüne bozkurt işareti ile girilmez' gibi son derece yanlış ve yersiz tespitini, en hafif tabiri ile şiddetle kınıyoruz. Ayrıca bozkurt sembolünün anlamını ve tarihini bilmeden kendince 'Tarihe önemli bir not' düştüğünü zanneden bu şahıs büyük bir gaflete düşmüştür. Özellikle bozkurt sembolünü Hristiyanlıkla yan yana getirme hadsizliğine giren ve Müslüman bir coğrafyada bu sembolün gönülleri fethedemeyeceğini söyleyen bu milletvekili aklını başına almalıdır. Kendisine en kısa şekli ile Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in sözlerini hatırlatmak isterim. Başbuğumuz Alparslan Türkeş bozkurt işaretinin anlamını şu sözlerle anlatır: 'Serçe parmak Türk'tür, şu işaret parmağı da İslam'dır. Şu bozkurt işareti yaptığımız işaretin arada kalan boşluğu ise cihandır. Son olarak kalan 3 parmağın birleştiği nokta ise mühürdür'. Kısaca der ki Türk- İslam mührünü dünyaya vuracağız. Kaldı ki daha dün gibi hatırladığımız, İbrahim Korkmaz'ın yine sosyal medyadan yaptığı 'Hz. İbrahim ve Hz. Muhammed' çıkışı ile de İslam dinine ne denli ciddi baktığını bilmekteyiz. Dememiz o ki gün gelecek İbrahim Korkmaz ve onun gibi düşünenlerin kalbine de Türk-İslam mührünü vuracağız."

'DİKKATE ALINMASI GEREKEN BİR ŞAHIS OLARAK GÖRMÜYORUZ'

MHP İl Başkanı Ümit Yılmaz da İbrahim Korkmaz'a tepki göstererek, "Sayın İbrahim Korkmaz'ı çok dikkate alınması gereken bir şahıs olarak görmüyoruz. Kendisinin, kendi görüşleridir ama kendisinin zamanında ne kadar hastalıklı görüşleri olduğunu zaten önceden biliyoruz. Çok takip ettiğimiz, çok görüşlerine değer verdiğimiz bir şahıs değildir. Daha önce kendi partisinin bakanının eşi hakkında söyledikleri, kendi partisinin yöneticileri hakkında söyledikleri, ayrıca bizim liderimiz hakkında birtakım söylemlerde bulunduklarını da gördük. Kendisini gündemde tutmak için bizim üzerimizden kendi reklamını yapmaya gayret eden çok önemli ya da kale alınacak veya söylediklerine önem verilecek bir şahıs değildir. Söylemlerini çok fazla değerlendirmeye almıyoruz" dedi.

'RAHATSIZ OLAN ÇEVRELER BELLİ'

Zeytin Dalı Harekâtı'nda bazı askerlerin bozkurt işareti yapmasından bazı çevrelerin rahatsız olduğunu ifade eden Ümit Yılmaz, şöyle konuştu:

"Sınır ötesi operasyonda Zeytin Dalı Operasyonu'na giden milliyetçi, milli, yerli arkadaşlarımızın bozkurt işareti yapması, Türklüğün sembolü olan, simgesi olan, bir dönem sancağında kullandığı bozkurt işareti yapması, sınır ötesi operasyondan rahatsız olan çevreleri sıkıntı içine sokmuştur. Bu rahatsız olan çevreler bellidir. Türkiye'nin birliğini, dirliğini, beraberliğini istemeyen, Türkiye'nin toprak bütünlüğüne karşı olan, parçalanmasını isteyen gruplar bunlardan rahatsız olmuş olabilir. Bu onların kendi tercihidir. Bunların rahatsız olması çok normaldir. Rahatsız olan çevreler aynı düşüncede olan zümreler ve aynı çevrelerdir. Bundan sonra da bu rahatsızlıklarını dile getireceklerdir. Hedef bellidir, gaye bellidir. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ya da dışında teröre imkân ve olanak sağlayan, yapılacak bütün saldırılara karşı her zaman, her daim biz vatanını, milletini seven Ülkücüler olarak, vatanını milletini seven Türk milleti olarak her zaman ordumuzun yanındayız. Her kim olursa olsun, her ne olursa olsun vatanının birliğini bozmaya çalışacak sapık fikirli insanların her zaman karşısındayız."