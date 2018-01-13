MHP'de kadın kolları yönetimine iki erkek girdi

MHP Zonguldak İl Kadın Kolları yönetimine iki erkek girdi. Türkiye'de ilk olan bu uygulama ile yönetime giren iki erkek aynı zamanda kadın kollarının basın danışmanlığını da yapıyordu.

MHP Zonguldak Kadın Kolları bir ilke imza atarak yönetim kurulunda iki erkek partiliyi görevlendirdi. Görevlendirme hakkında Sözcü gazetesinden Turgut Erat’ın ulaştığı Zonguldak İl Kadın Kolları Başkanı Mevlüde Yalçıner, yakın zamanda bir açıklama yapacaklarını ancak şu an bu konuyla ilgili bir konuşmalarının mümkün olmadığını belirtti.

Zonguldak MHP Kadın Kolları Yönetimine giren Mert Çeküç ve Anıl Taşkıran aynı zamanda kadın kollarının basın danışmanlığını da yapıyordu. İki erkek, Kadın Kolları Başkanlığı’nın aday göstermesi, MHP İl Başkanlığı’nın onayı ve MHP Genel Başkanlığı’nın kabulü ile yönetimde yer aldı.

İki erkeğin kadın kolları yönetimine girmesi “daha önce böyle bir durum yaşandı mı?” sorusunu akıllara getirdi. Daha önce Demokrat Parti Alanya İlçe Başkanlığı’nda genel kurul sonrası yapılan görev dağılımında partinin Kadın Kolları başkanlığına bir erkek getirilmişti.

DP Alanya İlçe Teşkilatı’nın genel toplantısında, partinin eski Kadın Kolları Başkanı Nevriye Eğilmez’in İlçe Yönetim Kurulu’na getirilmesiyle yerine, kadın aday çıkmayınca aynı zamanda Gençlik Kolları Başkanı da olan 33 yaşındaki Mutlu Aydemir getirilmişti. Ancak DP İlçe Başkanı Yaşar Uysal, parti tüzüğünde bu birimin, ‘Kadın ve Gençlik Kolları’ olarak geçtiğini söyleyerek Mutlu Aydemir’in sadece kadın kolları başkanı olmadığını açıklamıştı.