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17.02.2018 00:20

MHK Başkanı maçtan önce o hakemi tehdit etti mi

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MHK Başkanı maçtan önce o hakemi tehdit etti mi
Pazar günü oynanacak Afjet Afyonspor-Menemen Belediyespor maçı öncesi skandal bir iddia ortaya atıldı...

Pazar günü oynanacak Afjet Afyonspor-Menemen Belediyespor maçı öncesi skandal bir iddia ortaya atıldı. Karşılaşmayı yönetecek olan Abdullah Yılmaz, MHK başkanı Yusuf Namoğlu'nun kendisini tehdit ettiği iddiasıyla hakemliği bıraktığını açıkladı.

Fanatik’in haberine göre Pazar günü oynanacak Afjet Afyonspor-Menemen Belediyespor maçı öncesi skandal olay. Karşılaşmayı yönetecek olan Abdullah Yılmaz'ı MHK başkanı Yusuf Namoğlu’nun tehdit ettiği  iddia edilen Abdullah Yılmaz, hakemliği bırakma kararı aldı.

TFF 2. Lig kırmızı grupta zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada lider Afjet Afyonspor, Menemen Belediyespor'u konuk edecekken, maçın hakemi Abdullah Yılmaz olarak atandı.

2016-2017 futbol sezonunnda play-off maçında Menemen Belediyespor-Gümüşhanespor maçını yöneten Abdullah Yılmaz'a Menemen, cephesinden büyük eleştiri gelmişti.

Menemenspor'un maçında gidecek hakemler içerisinde, Menemenspor'un tepki göstereceği tek isim Abdullah Yılmaz'dı. MHK Başkanı, Yusuf Namoğlu'nun Abdullah Yılmaz'ı tehdit ettiği iddiası üzerine Abdullah Yılmaz, hakemliği yazdığı dilekçe ile bıraktığını açıkladı.

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