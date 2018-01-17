MGK bildirisinde Afrin'e operasyon sinyali

MGK, OHAL'in 3 ay daha uzatılması için tavsiye kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.20'de başlayan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı, sona erdi.

Toplantının ardından yapılan açıklamada, MGK'de hükümete olağanüstü halin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırıldığı aktarıldı.

Toplantı sonrası 5 maddelik MGK bildirisi açıklandı.

Milli Güvenlik Kurulunda, hükümete olağanüstü halin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırıldı.

MGK bildirisinde "YPG terör örgütüne verilen silahlar gecikmeden toplanmalı. Terör koridoruna tedbir alınacak, terörist ordusuna izin verilmeyecek." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan "Tehditlerin bertaraf edilmesi için her adım derhal atılacaktır" denildi.

MGK bildirisinden satır başları:

"Türkiye'nin, sınırlarının hemen yanı başında bir terör koridoru oluşturulmasına ve bir terörist ordusu kurulmasına izin vermeyeceği, bu konuda gereken her türlü tedbirin alınacağı belirtilmiştir."

Milli Güvenlik Kurulunda, hükümete olağanüstü halin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırıldı.

Sınır emniyetimizi tahkim etmenin yanı sıra vatandaşlarımız ile bölge halkının can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla ilk aşamada Suriye'nin batısından ülkemize yöneltilen tehditlerin bertaraf edilmesi için gereken adımların derhal ve kararlılıkla atılacağı vurgulanmıştır.