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17.02.2018 00:20

Mezarlıkta yaşananlara kimse inanamadı…

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Mezarlıkta yaşananlara kimse inanamadı…
Brezilya'da duyanların inanmakta güçlük çektiği bir olay yaşandı.

Öldü sanılarak gömülen kadın, iddialara göre 11 gün boyunca tabutundan çıkmak için uğraştı. Kadının çığlıklarını duyarak gelen çevre sakinleri 37 yaşındaki kadının tabuttan çıkmaya çalışmayı başaramayan cansız bedeniyle karşılaştı.

Akıllara durgunluk veren olay Brezilya’nın Riachao das Neves şehrinde yaşandı. Kaldırıldığı hastanede septik şok geçirerek öldüğü açıklanan 37 yaşındaki Rosangela Almeida dos Santos, ertesi gün Senhora Santana mezarlığına gömüldü.

Ancak iddialara göre, Santos’un gömülmesinden günler sonra sonra çevre sakinleri mezarlıktan sesler geldiğini fark etti. Kadının gömüldüğü taş mezara gelen vatandaşlar, tabutu kırdıklarında ise büyük bir şok yaşadı. Öldü sanılan kadının kafası ve ellerinde yeni oluştuğu görülen yaralar vardı. Bazı vatandaşların kadının el ve ayaklarına dokunarak “vücudu hala sıcak” dediği görüntüler de Brezilya televizyonlarında yayınlandı.

Son ana kadar tabuttan kaçmaya çalıştığı anlaşılan kadının sesinin ise nasıl daha önce duyulamadığı hala bilinmiyor.

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