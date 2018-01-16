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17.01.2018 00:35

Mezarlardan çıkarılan 267 cenazeyle ilgili savunma

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Mezarlardan çıkarılan 267 cenazeyle ilgili savunma
Bitlis'teki Garzan Mezarlığı'ndan çıkarılan 267 cenazeyle ilgili Bitlis Başsavcılığı iki aile ile görüştü. Savcılık ailelere 'Defin ruhsatı olduğunu bilmiyorduk' dedi.

Bitlis’in Tatvan ilçesi Yukarı Ölek (Oleka Jor) köyünde bulunan Garzan Mezarlığı’ndaki 267 cenazenin, sokağa çıkma yasağı sonrası mezarlıktan çıkarılmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı bugün iki aile ile görüştü.

Mezarlardan çıkarılan kemikler İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilmişti.

Mezarlıktan çıkarılanların yakınlardan olan ve dün işlemle ilgili suç duyurusunda bulunan Orhan Öğmen ile Lezgin Bingöl, savcılığın kendilerini çağırdığını belirtti.

Lezgin Bingöl, "Savcılık bize cenazelerin defin ruhsatıyla defnedildiğine dair sonradan haberimiz oldu. İlk başta haberimiz olsaydı başka şekilde işlem yapmamız gerekecekti. Ancak şimdilik defin ruhsatı olan cenaze sahipleri müracaat ettikleri takdirde ve cenazenin yerini biliyorlarsa, emin oluyorlarsa ve söyledikleri yerde çıkacak cenazeyi kabul ediyorlarsa bu talepte bulunan cenaze sahiplerine verip, cenazelerini Adli Tıp İşleme tabi tutmadan teslim edebileceklerini söyledi" diye konuştu.
 
DNA TESTİNDEN SONRA AİLELERE VERİLECEK

Bingöl, Savcılığın defin ruhsatı olmayan ailelerin cenazelerini de DNA testinden sonra ailelere teslim edeceklerini belirterek, "Savcı, yine defin ruhsatı olmayan cenazelerin DNA testlerini yaptıktan sonra ailelerine teslim edeceğini söyledi. Ancak ilerde bir aksamanın çıkmaması için şimdiden ailelerin gelip müracaat etmeleri, kan veya saç örneklerini vermeleri gerektiğini söyledi. Mezarların tek tek numaralandırıldığı, mezardan ne çıktıysa torbalara konularak muhafaza edildiği ve mezar açılımıyla ilgili usullere uyulduğunu söyleyen Başsavcı, yapılan işlemle ilgili önceden kendi sitelerinde basına bilgi verildiğini ancak son zamanlarda bu işlemin 'gizli- saklı' yapıldığı yönünde bir algını oluştuğunu aktardı. Savcı ayrıca isteyen her ailenin gelip kendileriyle görüşüp gerekli bilgilendirmeyi yapacağını belirtti. Yine bize mezarlığın krokisi ile fotoğraf ve videoları gösterildi. Kendi cenazemizin olduğu mezarı tanıyıp tanımadığımızı sordu, tanıdığımızı söyledik. Kısa beyanımızı alıp cenazeleri ATK işlemine tabi tutmadan bizlere teslim edileceğini söyledi" ifadelerini kullandı. (artıgerçek)

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