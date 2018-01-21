Mevlüt Çavuşoğlu'ndan sürpriz ziyaret

Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi.

DHA - Bakan Çavuşoğlu, Iraklı mevkidaşı İbrahim el-Caferi'nin yanı sıra Başbakan Haydar el-İbadi, Meclis Başkanı Selim el-Cuburi ve Türkmen Eşgüdüm Kurulu üyeleri ile görüşecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda Irak Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Nizar Hayrullah tarafından karşılandı. Karşılamada Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ile diğer büyükelçilik personeli de hazır bulundu.

KRİTİK GÖRÜŞMELER

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bağdat'ta Iraklı mevkidaşı İbrahim el-Caferi'nin yanı sıra Başbakan Haydar el-İbadi, Meclis Başkanı Selim el-Cuburi ve Türkmen Eşgüdüm Kurulu üyeleri ile görüşecek.