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01.01.2018 18:45

Metiner'den Abdullah Gül açıklaması: Her türlü eleştiririm...

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Metiner'den Abdullah Gül açıklaması: Her türlü eleştiririm...
AKP'li Metiner: "Her türlü eleştiririm lakin asla 'it' demem."

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün KHK'yı eleştirmesine yönelik tartışmalar devam ederken, AK Partili Mehmet Metiner bugünkü köşe yazısına ilişkin açıklama yaparak, "Abdullah Gül'ü her türlü eleştiririm. Lakin ona asla 'it' demem" ifadesini kullandı.

AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner'in bugün Star gazetesinde, "Devamı'nı merak edenlere: Darbeci teröristlere gül dağıtanlardan olmayız" başlığıyla bir yazı kaleme aldı.

Metiner yazısının sonunda, "Varsın o darbeci teröristlerin ‘siyasi itler'i ürümeye devam etsinler" ifadesini kullandı.

Söz konusu ifadelerin Abdullah Gül'e yönelik olduğuna dair yorum ve haberlerin ardından Twitter hesabından açıklama yapan Metiner, "Abdullah Gül'ü her türlü eleştiririm. Gerekirse ağır konuşurum. Lakin ona asla ‘it' demem. ‘Siyasi itler'lerden kastım Gül değil, o lafı milletimize edenlerdir, biline" diye yazdı.

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