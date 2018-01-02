Metin-Kemal Kahraman kardeşler, Demirtaş'ın şiirini besteledi

Tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selehattin Demirtaş'ın cezaevinde yazdığı şiiri "Umutsuzluk Yanarken", Metin Kahraman ve Kemal Kahraman tarafından bestelendi. Bestelenen şarkıya klip çekildi.
Şarkı için hazırlanan klibi HDP Genel Merkezi sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Metin-Kemal Kahraman, #Demirtaş'ın cezaevinde yazdığı ilk şarkı sözü olan Umutsuzluk Yanarken'i besteledi: https://t.co/eZz4IQcw6S— HDP (@HDPgenelmerkezi) 2 Ocak 2018
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