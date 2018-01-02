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02.01.2018 15:15

Metin-Kemal Kahraman kardeşler, Demirtaş'ın şiirini besteledi

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Metin-Kemal Kahraman kardeşler, Demirtaş'ın şiirini besteledi
Müzisyen Metin-Kemal Kahraman kardeşler, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde yazdığı ilk şarkı sözü olan 'Umutsuzluk Yanarken'i besteledi.

Tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selehattin Demirtaş'ın cezaevinde yazdığı şiiri "Umutsuzluk Yanarken", Metin Kahraman ve Kemal Kahraman tarafından bestelendi. Bestelenen şarkıya klip çekildi.

Şarkı için hazırlanan klibi HDP Genel Merkezi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

 

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