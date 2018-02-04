Metin Feyzioğlu'ndan TTB açıklaması

"Düşünce açıklamaları ile suç arasına demokratik hukuk devletlerince kabul edilen o çok belirgin çizgi çekilmezse, hangi konuda hangi düşüncenin açıklanabileceği, keyfi verilen izinlere tabi hale gelir. "

Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB), Afrin operasyonuyla ilgili açıklamalarında, savaşın insan eliyle yaratılan bir halk sağlığı sorunu olduğunun belirtilerek her çatışmanın bir insanı dramı beraberinde getireceğini ifade edern çağrısı hakkında başlatılan soruşturmaya Türkiye Barolar Birliği'nden tepki geldi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu imzası ile yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"SUÇ UNSURU TAŞIMAYAN BİR BİLDİRİYİ TEKRARLAMAK DA SUÇ DEĞİLDİR"

Türkiye Barolar Birliği olarak Afrin'de yürüyen harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru savunma hakkı kapsamında gerçekleştirildiğine dair ilgili her mecrada dile getirdiğimiz görüşlerimiz kamuoyunun malumlarıdır.

Öte yandan Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyelerine yönelik yayınladıkları bir bildiri sebebiyle açılmış olan ceza soruşturmasının doğru olmadığını, düşünceyi açıklama özgürlüğünün yargı eliyle bastırılmaması gerektiğini de kamuoyu ile paylaşmış idik. Çünkü düşünceyi açıklama özgürlüğü sadece doğru bulduğumuz, hoşumuza giden düşünceleri değil, katılmadığımız yanlış olduğunu düşündüğümüz düşünceleri de kapsar.

Öte yandan, bazı avukatların, Türk Tabipler Birliği'nin bize göre içeriğinde suç unsuru bulunmayan söz konusu bildiriyi okudukları gerekçesiyle soruşturulduklarına dair bilgiler Birliğimize ulaşmıştır. Suç unsuru taşımayan bir bildiriyi tekrarlamak da elbette suç değildir. Anayasanın koruması altında olan bir düşünce açıklamasıdır.

Düşünce açıklamaları ile suç arasına demokratik hukuk devletlerince kabul edilen o çok belirgin çizgi çekilmezse, hangi konuda hangi düşüncenin açıklanabileceği, keyfi verilen izinlere tabi hale gelir. Bu baskı ve hukuksuzluğun, nereye kadar uzanacağını da kimse bilemez.

Bu sebeplerle söz konusu meslektaşlarımızla ilgili hukuki süreci barolarımızın yetkili temsilcileri eliyle ve ayrıca doğrudan takip ettiğimizi meslektaşlarımızın ve kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.