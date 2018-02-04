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04.02.2018 16:30

Metin Akpınar: 77 yaşından sonra hapse de girerim!

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Metin Akpınar: 77 yaşından sonra hapse de girerim!
Usta oyuncuyu Metin Akpınar Posta'daki röportajında, '' 'Savaşa hayır' diyenlerdenim çünkü savaşın galibi olmaz. Biz bunu öğrendik. Bedel ödenecek ise, ne yapalım 77 yaşından sonra hapishaneye de gireriz'' dedi.

Ülkenin sıcak gündemi Afrin. Ne düşünüyorsunuz?

Metin Akpınar, Posta gazatesinden Alev Gürsoy Cimin'e verdiği ropartajında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Akpınar Afrin operasyonu ile ilgili ne düşündüğü sorusuna şu cevabı verdi: Askeri otorite değilim ama gördüğümüz, duyduğumuz kadarıyla gayet doğru gidiyor. Destekliyorum ama çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Amerika 30 ihtimal üzerine 30 senelik plan yapar. Bizim Genelkurmayımız üç beş ihtimal üzerine üç beş senelik plan yapar. Desturlu gidilmeli. Diplomasiyi ayarlamamız lazım. Filler tepinirken çimenler ezilmesin.

'Cici demokrasimiz var' 

Bazı sanatçılar bir bildirgeye imza atarak “Savaşa hayır” dedi. Tepki gördüler. Sizin fikriniz nedir?

Ben bu operasyonu düşünmeksizin “Savaşa hayır” diyenlerdenim çünkü savaşın galibi olmaz. Biz bunu öğrendik. Galip olduğunu zannedenler de ciddi kayıplara uğrar, uğramıştır. Tarih bunlarla dolu. Afrin olayı bence dikkatli gidiyor. Diğer konuya gelecek olursak; bu ülke adı ‘cici’ de olsa demokrasi ile yönetiliyorsa herkes fikrini özgürce söyleme özgürlüğüne sahiptir. İnanırsınız, inanmazsınız başka bir şey.

Neden ‘cici demokrasi’ diyorsunuz?

Demokrasinin modern tarifi şu: Şiddet unsuru olmaksızın, silah devreye girmeksizin, bireylerin özgür iradeleriyle geleceklerini tayin edebildikleri kurum ve kuralların işlediği rejime demokrasi denir. Bunun kenarından geçene ise ‘cici demokrasi’ denir. En son referandumu yaşadık, biliyorsunuz.

Siz referandumun neresindeydiniz?

Ben bu rejim değişikliğinde ‘hayır’dan yanayım. Öyle de oy kullandım zaten.

Korkmuyor musunuz bunları söylerken?

Korku bulaşıcıdır. Bulaşmaması için tedbirli olmak gerekir. İnsanlar nasıl özgür beyanlarını verip geleceklerini tayin edebiliyorlarsa, kanaatlerini söylerken de özgür olmalıdır. Bedel ödenecek ise, ne yapalım 77 yaşından sonra hapishaneye de gireriz.

Desturlu olmak koşuluyla her şey söylenebilir 

Sanatçı siyasi fikrini özgürce yansıtmalı mı?

Söyleyecek sözü olan her yere yazmalı. Kabare özelinde özgürlük ve eleştiri vazgeçilmezdir. Kabare tiyatroları her türlü yönetimde yaşamayı becermiştir. En liberal, en özgür toplumlarda bile eleştirecek sözü olmuştur. Bizim sanatımız hiciv sanatı. Neyi hicvediyorsunuz, sizi yönetenleri...

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