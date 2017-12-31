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31.12.2017 14:05

Meteoroloji'den yılbaşı uyarısı

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Meteoroloji'den yılbaşı uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son dakika hava durumu tahminlerine göre yurdun birçok kısmında kuvvetli yağış bekleniyor.

Yılbaşı tatilinde uyarılarda bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar ve kuvvetli yağış olacak. İstanbul, çok bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, Ankara parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu, İzmir ise parçalı bulutlu olacak. İşte yılbaşı hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı, batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları, Marmara’nın kuzeyi ve Batı Karadeniz’in batısında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.


Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

    Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu 6

    İstanbul: Çok bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 10

    İzmir: Parçalı bulutlu 12

    Adana: Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 14

    Antalya: Çok bulutlu, doğu kesimleri ile bu sabah ilk saatlerde il geneli sağanak yağışlı 16

    Samsun: Çok bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 13

    Trabzon: Çok bulutlu ve akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 17

    Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

    Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15

 

 

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