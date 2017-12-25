Meteoroloji'den uyarı: Buzlanma ve dona hazırlıklı olun

Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Artvin ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor

Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak çevrelerinin hafif yağmurlu, Artvin ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İSTANBUL'da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Kartal Çarşı Mahallesi'nde yağan kar zemini beyaza bürüdü. Park halindeki araçların üzeri karla kaplandı.

İstanbul'a kar uyarısı şu an için yapılmadı. Gelişmeler geldikçe aktaracağız.

HAVA SICAKLIĞI: Batı bölgelerimizde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.