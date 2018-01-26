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26.01.2018 22:00

Meteoroloji'den İstanbul'a kar uyarısı

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Meteoroloji'den İstanbul'a kar uyarısı
Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinin akşam saatlerine kadar hafif karla karışık yağmur, yüksek yerlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyredecek.

Parçalı ve çok bulutlu hava beklenen İstanbul, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinin akşam saatlerine kadar hafif karla karışık yağmur ve yüksek yerlerinin kar yağışlı geçmesi öngörülüyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerinden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (40-60 Km/sa) olarak eseceği bölgede yaşayan vatandaşlardan ulaşımda aksama ve çatı uçması gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Ayrıca, zirai faaliyetlerin devam ettiği kıyı kesimlerinde gece saatlerinde yer yer hafif zirai don riski olduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

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