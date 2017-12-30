Meteoroloji'den İstanbul için uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılarda, yurdun birçok bölgesinde kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar görüleceği belirtildi. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak?

İşte Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarıları ve 30 Aralık Cumartesi hava tahminleri.

Yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin büyük bir bölümünde beklenen yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli'nin kuzey ilçelerinde yer yer karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde biraz azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Genellikle güney yönlerden, zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden orta kuvvette esecek olan rüzgarın; Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz'in batısında güneyli yönlerden, Marmara'nın kuzeyinde kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İstanbul'a kar yağacak mı?

Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminlerinde, İstanbul ili için bugün herhangi bir kar yağışının beklenmediği görülüyor. Yapılan değerlendirmelere göre, İstanbul'da bugün hava durumu çok bulutlu ve öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı olacak.

Marmara Bölgesi

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra Demirköy olmak üzere kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne, Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

Edirne °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul °C, 13°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

Kocaeli °C, 16°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

Tekirdağ °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Ege Bölgesi

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Afyonkarahisar °C, 8°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

Denizli °C, 12°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İzmir °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Muğla °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Akdeniz Bölgesi

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren Konya'yı Antalya'ya bağlayan karayolu üzerinde 1200 metre rakım üzerindeki yüksek kesimlerde (özellikle Alacabel Mevki) yer yer yoğun kar yağışları (20 cm ve üzeri) görüleceği tahmin ediliyor.

Adana °C, 18°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

Antalya °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerde kuvvetli olması bekleniyor.

Isparta °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Mersin °C, 17°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

İç Anadolu Bölgesi

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu gece saatlerinden sonra kuzeydoğusunun yüksekleri karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara °C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

Eskişehir °C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

Kayseri °C, 11°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karlakarışık yağmurlu

Konya °C, 11°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

Batı Karadeniz

Çok bulutlu, bölgenin batısı ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Bolu ve Kastamonu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Bolu °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

Kastamonu °C, 5°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

Sinop °C, 14°C

Çok bulutlu

Zonguldak °C, 15°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Amasya ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar genellikle yağmur, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Rize °C, 18°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

Samsun °C, 19°C

Çok bulutlu

Tokat °C, 12°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

Trabzon °C, 19°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

Doğu Anadolu Bölgesi

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar genellikle yağmur, kuzey ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Ağrı °C, 7°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Erzurum °C, 7°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Malatya °C, 9°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

Van °C, 10°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Diyarbakır °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Gaziantep °C, 12°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Mardin °C, 14°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Şanlıurfa °C, 14°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Denizlerde hava

Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Karadeniz

Hava Durumu: Çok bulutlu, Batı Karadeniz'in batısı ile öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in doğusu yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, zamanla güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısı öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), akşam 5 ila 7 (40-60 km/sa), gece saatlerinde batısı güneybatıdan, doğusu kuzeybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa); Doğu Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'de 2,0 ila 3,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

Marmara Denizi

Hava Durumu: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı, Rüzgâr: Güney ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

Ege Denizi

Hava Durumu: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

Akdeniz

Hava Durumu: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40km/sa)¸ Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğu, zamanla güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

Van Gölü

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, hafif yağmurlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.