Meteoroloji'den İstanbul için çok önemli uyarı!

Meteoroloji'den Marmara için kuvvetli fırtına uyarısı geldi.

İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Sakarya ve Kocaeli'de, pazar günü öğle saatlerine kadar zaman zaman fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgar nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması istendi. İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Sakarya ve Kocaeli'de rüzgar pazar günü öğle saatlerine kadar zaman zaman fırtına şeklinde esecek.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bugün başlayacak kuvvetli güneybatı (lodos) yönlerinden esecek rüzgar, yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artıracak. İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Sakarya ve Kocaeli'de, pazar günü öğle saatlerine kadar kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklenen rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımında aksamalar ile soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlgardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.



Öte yandan yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.