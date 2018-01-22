Meteoroloji mühendislerinden röportaj tarifesi

Meteoroloji Mühendisleri Odası medyaya verdiği iklim değişikliği, kuraklık gibi konularla ilgili röportajlar için bir ücret tarifesi belirledi. Oda ayda ortalama 75 röportaj talebi aldıklarını açıkladı.

Meteoroloji Mühendisleri Odası iki yıldır küresel iklim değişikliği, kuraklık gibi konularda basın kuruluşlarına ücretsiz röportaj verdiklerini belirterek doğan iş yükünden kaynaklı ücret tarifesi getirdi.

TMMOB’a bağlı Meteoroloji Mühendisleri Odası,yönetim kurulu kararıyla basın kuruluşlarının röportaj taleplerini ücretlendirme kararı aldı.

Gündeme dair güncel konularla ilgili duyuruları www.meteoroloji.org.tr adresinden yayınlayacaklarını bunun dışında kalan tüm röportaj talepler ise odanın hesabına yatırılan ücretin ardından gerçekleştirilecek.

AÇIKLAMA BAŞINA 750 TL

Oda yönetiminin basın mensuplarına yaptığı duyuruda 2 yıldır röportaj taleplerinin geri çevrilmediği, kürsel iklim değişikliği, kuraklık, hava durumu gibi konularda yayın taleplerinin karşılandığı söylendi. Ayda ortalama 75 röportaj talebi aldıklarını belirten oda yönetimi bu durumun ciddi iş yükü getirdiği belirtilerek, “Her konuyla ilgili araştırma yapılması ve bilimsel kaynak ve modellerin incelenmesi gerekmektedir” denildi.

Meteoroloji Mühendisleri Odasının 13 Ocak 2018 tarihli oda yönetim kurulu kararına göre basın kuruluşlarından röportaj karşılığı talep edilen ücret tarifesi şu şekilde:

-Uluslararası ve Ulusal Televizyonlar: 750 TL

-Yerel Televizyonlar: 500 TL

-Ulusal Gazeteler: 250 TL

-Yerel Gazeteler: 100 TL