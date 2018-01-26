Metal işçilerinin grevine "milli güvenlik" yasağı

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) sözleşmesi kapsamında 130.000 metal işçisinin 2 Şubat'ta başlayacak olan grevi, Bakanlar Kurulu kararı ile 'milli güvenlik' gerekçe gösterilerek ertelendi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan erteleme kararının 2 gün önce alındığı ortaya çıktı. Kararda işçilerin grevinin milli güvenliği tehdit ettiği gerekçe gösterilerek şöyle denildi:

“Türk Metal Sendikası, Birleşik Metal İşçileri Sendikası ve Çelik-İş Sendikası tarafından ekli listede belirtilen işyerlerinde alınan grev kararı ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından aynı işyerleri için alınmış lokavt kararının, milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden dolayı 60 gün süreyle ertelenmesi Bakanlar Kurulu’nca 24 Ocak 2018 tarihinde alınmıştır.”

Evrensel gazetesinin aktardığına göre erteleme kararının, MESS'in bugün işçi sendikalarıyla yapacağı görüşme öncesi alınması dikkat çekti.