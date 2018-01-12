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13.01.2018 02:05

"Messi, Arda'ya selam bile vermiyor"

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"Messi, Arda'ya selam bile vermiyor"
İspanyol basını Lionel Messi'nin, Arda Turan'a selam vermediğini yazdı.

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi'nin, bir dönem sıkı arkadaş olduğu Arda Turan'a artık selam dahi vermediği ileri sürüldü.

İspanyol spor sitesi Don Balon'da yer alan haberde, Lionel Messi ile Arda Turan'ın aralarının bozuk olduğu ve soyunma odasında bile selamlaşmadığı iddia edildi.

'SEBEP ARDA'NIN YETERİ KADAR ÇALIŞMAMASI'

Messi'nin tavrının nedeni ise Arda'nın yeteri kadar çalışmaması ve takımın başarısı için gayret göstermiyor olması gösterildi.

Messi'nin, Arda'nın iyi bir kapasitesi olması rağmen bunu ortaya koyamadığı ve Arjantinli oyuncunun da Arda'nın Barcelona'dan ayrılmasına sıcak baktığı ileri sürüldü.

Devre arası transfer döneminde Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Arda Turan'ın, Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'le anlaşma sağladığı ve önümüzdeki günlerde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

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