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06.01.2018 05:35

Meşaleler Sarıkamış şehitleri için yandı

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Meşaleler Sarıkamış şehitleri için yandı
Sarıkamış Harekatı’nın 103'üncü yıldönümü dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, ellerinde meşale ve bayraklarla yürüyen binlerce vatandaş, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı.

Sarıkamış'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen, Kars Valiliği'nin organize ettiği etkinler bugün akşam saatlerinde başladı. Sarıkamış Kazım Karabekir Paşa Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu. Ardından Sarıkamış 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı’nda toplanan binlerce vatandaş, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düştüğü gecede ellerinde bayraklar ve meşalelerle 3 kilometre uzaklıktaki Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne yürüdü.

Yürüyüşe, Ak Parti Kars Milletvekili Selahattin Beyribey, Vali Rahmi Doğan, Kars Belediye Başkanı MHP'li Murtaza Karaçanta, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları ile Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar katıldı.

Milletvekili Beyribey'in Sarıkamış için yazdığı şiiri okuduğu gecede, Vali Rahmi Doğan ise konuşma yaptı. Vali Doğan, "Sarıkamış'ı ve Çanakkale'yi bilmeyen bir nesil bu ülkeyi ileriye taşıyamaz. Sarıkamış bu ülkenin beyaz destandır" dedi.

Tekbir getirip 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganı atan kalabalık edilen duaların ardından bir ağızdan, "Amin" demesiyle son buldu.

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