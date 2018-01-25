Merve Boluğur'dan Murat Dalkılıç kararı

Oyuncu Merve Boluğur, eski eşi Murat Dalkılıç hakkında sosyal medya kararını verdi.

Oyuncu Merve Boluğur, eski eşi Murat Dalkılıç'ı sosyal medya hesabından sildi. Bu hamlenin, yakışıklı popçu ile 24 yaşındaki oyuncu sevgilisi Hande Erçel'in ilk kez aynı karede yer almasının ardından gelmesi dikkati çekti.

Habertürk Gazetesi'nden Esin Övet'in, "Merve'nin Hareketi Kıskançlık mı?" başlıklı yazısı şöyle:

"Etrafımdaki birçok kişi, 'Merve Boluğur, eski eşi Murat Dalkılıç'ın yeni sevgilisi Hande Erçel'le görüntüleri çıkınca tüm eski fotoğrafları anında sildi. Kıskandı işte gördün mü?' diye konuşuyor.

Arkadaşlar, bir sakin. Bundan doğal ne var?

Merve, 'Artık adamın hayatında yeni bir kadın var. O kadın rahatsız olmasın, bir sorun çıkmasın. Aman şimdi like falan gider hemen bunlar haber olur. Boşuna tatsızlıklar yaşanır' diye silmiş olamaz mı?

Ben mi çok iyi niyetli bakıyorum yoksa insanların iyi niyetleri artık tarih mi oldu? Allah aşkına her olayda bir kötü niyet, bir hasetlik aramayın. Bundan doğal bir durum yok.

Millet ayrılır ayrılmaz dakikasında siliyor fotoğrafları. Hatta sosyal medyada birbirlerini sildikleri zaman ortaya çıkıyor ayrıldıkları. Bu iki çift gayet modern bir şekilde ayrıldı ve bir zaman geçti birbirlerini takipten çıkarıyorlar.

PARDON HEP UNUTUYORUM



İşten kendi isteğiyle ayrılmışsa: Kovulmuştur.

İlişkiyi kendi isteğiyle bırakmışsa: Terk edilmiştir.

Ayrılmak istediğini söylüyorsa: Hayatında biri vardır.

Kavgasız, aniden ayrılmışlarsa: Kesin üçüncü kişi vardır.

Biraz yalnız kalmak istiyorsa: Depresyondadır.

Bunun gibi işte. Ben bunları hep unutuyorum canım ya. Pardon, pardon."