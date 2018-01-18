Merkez Bankası'nın kararına doların ilk tepkisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Ocak ayı toplantısı sonuçlandı.

Merkez Bankası, beklentiler doğrultusunda hareket ederek faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmedi.



Merkez Bankası merakla beklenen kararını açıkladı - HABERİ İÇİN TIKLAYIN

DOLARDA NE OLDU?

Merkez Bankası kararının beklentiler dahilinde olması nedeniyle dolarda ilk etapta önemli bir hareket yaşanmadı, sonrasında ise düşüş biraz daha hızlandı. Karar açıklanmadan önce 3.7985 TL seviyesinde olan kur, karardan sonra 3.7975 TL'ye çok hafifçe gevşedi. Dolar saat 14.05 itibariyle de 3.7975 TL'den el değiştirirken, hemen arkasından 3.7915 TL'ye indi.

BEKLENTİLERDE DEĞİŞİKLİK YOKTU

Genel beklenti, kurda düşen volatilite ve enflasyonda düşüş beklentisiyle faizlerde bir değişiklik olmayacağı yönünde.

ARALIK AYINDA YÜKSELTMİŞTİ

Merkez Bankası Aralık toplantısında GLP faizini yüzde 12.25'ten yüzde 12.75'e yükseltmişti. Kararın ardından Dolar/TL 3.83'ten 3.89 seviyelerine, euro da 4.53'ten 4.59'lara yükselmişti.