  • BIST 117.526
  • Altın 161,643
  • Dolar 3,7787
  • Euro 4,6290
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 2 °C
18.01.2018 17:40

Merkez Bankası'nın kararına doların ilk tepkisi

»
Merkez Bankası'nın kararına doların ilk tepkisi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Ocak ayı toplantısı sonuçlandı.

Merkez Bankası, beklentiler doğrultusunda hareket ederek faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmedi.

Merkez Bankası merakla beklenen kararını açıkladı - HABERİ İÇİN TIKLAYIN

DOLARDA NE OLDU?

Merkez Bankası kararının beklentiler dahilinde olması nedeniyle dolarda ilk etapta önemli bir hareket yaşanmadı, sonrasında ise düşüş biraz daha hızlandı. Karar açıklanmadan önce 3.7985 TL seviyesinde olan kur, karardan sonra 3.7975 TL'ye çok hafifçe gevşedi. Dolar saat 14.05 itibariyle de 3.7975 TL'den el değiştirirken, hemen arkasından 3.7915 TL'ye indi.

BEKLENTİLERDE DEĞİŞİKLİK YOKTU

Genel beklenti, kurda düşen volatilite ve enflasyonda düşüş beklentisiyle faizlerde bir değişiklik olmayacağı yönünde.

ARALIK AYINDA YÜKSELTMİŞTİ

Merkez Bankası Aralık toplantısında GLP faizini yüzde 12.25'ten yüzde 12.75'e yükseltmişti. Kararın ardından Dolar/TL 3.83'ten 3.89 seviyelerine, euro da 4.53'ten 4.59'lara yükselmişti.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bu şirketlere dikkat: 11 saadet zinciri hakkında inceleme başlatıldı!18 Ocak 2018 Perşembe 13:40
  • Nusr-et ile ilgili flaş iddia!18 Ocak 2018 Perşembe 12:39
  • TÜSİAD adını değiştirdi18 Ocak 2018 Perşembe 11:37
  • İşte bir yıl içinde ödenmesi gereken dış borç tutarı!18 Ocak 2018 Perşembe 11:05
  • AKP'ye ödenek dayanmıyor: İşte ödeneği artan kurumlar18 Ocak 2018 Perşembe 09:40
  • Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolarda son durum18 Ocak 2018 Perşembe 09:39
  • Elektrik dağıtım şirketlerinden büyük vurgun oyunu18 Ocak 2018 Perşembe 08:17
  • Mağazalar bir bir Türkiye'den çekiliyor17 Ocak 2018 Çarşamba 16:55
  • Bitcoin tekrar 10 bin doların altına indi17 Ocak 2018 Çarşamba 16:17
  • Hummel Türkiye'de 1 milyar TL ciro hedefliyor17 Ocak 2018 Çarşamba 16:06
    • FOTO GALERİ
    • Uçak düştüğü yerden çıkarıldı
    • Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li belediyeye sürpriz ziyaret
    • Dünya bu fotoğrafları konuşuyor
    VİDEO GALERİ
    • 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korku dolu dakikalar
    • Cebimdeki Yabancı filminin fragmanı yayınlandı!
    • Türk ve Yunan botları arasında hareketli anlar kamerada
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti