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30.01.2018 13:15

Merkez Bankası'ndan kötü haber!

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Merkez Bankası'ndan kötü haber!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2018 yılı sonu için enflasyon tahminini yüzde 7'den yüzde 7.9'a yükseltti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ilk enflasyon raporunu bugün açıklıyor. TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, saat 10:30’da başladığı enflasyon raporunun detaylarını yaptığı sunumla paylaşıyor. Çetinkaya, Merkez Bankası'nın 2018 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 7,09 olarak açıkladı. 

İşte Çetinkaya'nın açıklamasından notlar; 

* Döviz likiditesini destekleyici çeşitli önlemler aldık. 

* Küresel iktisadi faaliyetteki canlanmayla küresel risk iştahı güçlü seyretmeye devam ediyor.

* Gelişen ülkelere portföy girişleri istikrarlı görünümünü koruyor.

* Gelişmiş ülkelerin uzun vadeli faizlerindeki artışlar sınırlı kaldı.

* Kasım ayı sonundan itibaren Döviz kuru oynaklıkları düştü.

* Enflasyon görünümümdenki bozulmayı sınırlamak amacıyla 2017 boyunca sıkılaşmayı kademeli güçlendirdik.

* Kasım'da kurdaki oynaklıkların fiyat istikrarı üzerinde yaratabileceği olumsuz etkileri bertaraf etmek amacıyla bazı likidite tedbirleri aldık.


* 2018'de ihracatın büyümeye desteğini sürdürmesini bekliyoruz.

- Tüketici enflasyonu ile işlenmemiş gıda ve alkol-tütün dışı enflasyon son çeyrekte ekim enflasyon raporu öngörülerinin üzerinde gerçekleşti.

- Çekirdek göstergelerin ana eğilimi yüksek seviyesini korudu.

- Yılık büyüme temelde yurt içi talepten kaynaklandı.

- Enflasyonu 2018 yıl sonunda yüzde 7.9 olarak öngörüyoruz.

- Gıda enflasyonu varsayımını yüzde 7 olarak koruduk.

YILIN İLK ENFLASYONU AÇIKLAMASI 5 ŞUBAT'TA

Merkez Bankası’nın bir önceki enflasyon raporunda yüzde 7 olan 2018 yıl sonu enflasyon tahminini bu toplantıda yukarı yönlü revize etmesi bekleniyordu.Merkez Bankası'nın ocak ayı Beklenti Anketi'nde yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 9,55 olmuştu.

2017 enflasyonu yüzde 11,92 olarak kayıtlara geçerken, bu yılın ilk çeyreğinden sonra enflasyonda yeniden tek haneli seviyeler görüleceği düşünülüyor.

Yılın ilk enflasyonu ise 5 Şubat’ta açıklanacak. Ocak 2017'de yüzde 2,46 artış gösteren TÜFE’nin bu yıl ocak ayı artışında normale, yani yüzde 1'in biraz üstünde bir artışa dönmesi bekleniyor.

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