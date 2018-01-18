Merkez Bankası merakla beklenen kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu ocak ayı toplantısında faiz kararı açıkladı. Merkez Bankası faiz seviyesini sabit bıraktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu ocak ayı toplantısında faiz kararı açıkladı. Merkez Bankası faiz seviyesini sabit bıraktı.

Piyasalarda dikkatler bugünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu ocak ayı toplantısındaki faiz kararına çevrilmişti. Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı.

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Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası gösterge faizlerde değişikliğe gitmezken, GLP faizlerde 50 baz puanlık artış yaptı.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı ve yüzde 8 olan gösterge faizlerde değişikliğe gidilmedi.

Piyasalarda 100 baz puanlık artış beklenen Geç Likidite Penceresi (GLP) Borç Verme faizinde ise 50 baz puanlık artış yapıldı ve yüzde 12.25'ten yüzde 12.75'e çıkarıldı.

Merkez Bankası gecelik marjinal fonlama oranını yüzde 9,25'te ve gecelik borçlanma faiz oranını da yüzde 7,25'te sabit tuttu

Kararın ardından dolar kuru 3.83 TL'den 3.88 TL'ye yükseldi.

AÇIKLAMANIN TAM METNİ

Merkez Bankası'nda faiz toplantısının ardından yapılan açıklama şöyle:

"Para Politikası Kurulu (Kurul), Merkez Bankası bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ve Borsa İstanbul Repo–Ters Repo Pazarlarında uygulanmakta olan faiz oranları ile bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının aşağıdaki gibi belirlenmesine karar vermiştir:

a) Gecelik faiz oranları: Marjinal fonlama oranı yüzde 9,25, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7,25 seviyesinde sabit tutulmuştur.

b) Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8 düzeyinde sabit tutulmuştur.

c) Geç Likidite Penceresi faiz oranları: Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0 düzeyinde sabit tutulurken, borç verme faiz oranı yüzde 12,25’ten yüzde 12,75’e yükseltilmiştir.

İÇ TALEPTEKİ İYİLEŞME SÜRÜYOR

2017 yılı genelinde toplam talep güçlü bir seyir izlerken kredilerde hızlı bir artış gözlenmiştir. Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin gücünü koruduğuna işaret etmektedir. İç talepteki iyileşme devam ederken dış talepteki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir.

Enflasyonun bulunduğu yüksek seviyeler ve yakın dönemde yaşanan maliyet gelişmeleri beklentiler ve fiyatlama davranışlarına dair riskleri artırmıştır. Bu çerçevede Kurul, parasal duruşun sıkılaştırılmasına karar vermiştir.

SIKI DURUŞA DEVAM

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır."

DOLARDAKİ YÜKSELİŞ SINIRLI KALIR

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ'ın faiz kararı ile ilgili değerlendirmeleri şöyle:

"Karar metninde büyük bir değişiklik yok. Ekonomik faaliyetlerdeki iyileşmeye daha güçlü vurgu yapıldığı dikkat çekilirken, enflasyon konusundaki ve sıkı duruş hakkındaki görüşlerin aynen korunduğu görülmekte.

TCMB bugün yapmış olduğu bu artışla kendisine fonlama maliyeti açısından yukarıda 50 baz puanlık bir alan yaratmış oldu. Kasım ayında, piyasadaki oynaklığın önüne geçmek için yapmış olduğu hamleleri arasında en son 21 Kasım tarihindeki hamlesinde %12.25 fonlama maliyeti ile piyasadaki oynaklığı azaltmıştı. Dolayısıyla, bugünkü bu kararın ardından fonlama maliyetindeki seyri izlemeye devam etmeliyiz.

Merkez, son dönemdeki beklentileri göz önünde bulundurarak faiz hamlesini gerçekleştirdi. Yapmasaydı, piyasaların Merkeze olan güvenini zedeleyebilirdi. TCMB, enflasyonla mücadeleye devam ediyor ve agresif bir şekilde faizi arttırmadı. 2018 için kendisine konfor alanı açmış oldu. Yeni yılda da, piyasaları yakından takip edecek özellikle enflasyon için mücadelesinden vazgeçmeyecektir. Zorunda kalmadıkça faizlerle oynamak istemeyebilir.

Merkezin hareketi sürpriz değildi aksine piyasaları tatmin etmediğini TL varlıkların karar sonrası verdiği tepkiyle ölçmekteyiz. Karar sonrası USD/TL kuru 3.82 seviyelerinden 3.89 seviyesine doğru hızlı bir yükseliş kaydetti. Sonrasında 3.87 bölgesinde dengelenmeye çalışıyor. Kur için 3.8380 bölgesi 50 günlük hareketli ortalamasının denk geldiği bölge olarak takip ediliyor. Bu destek noktasının altındaki kapanışlar kurda rahatlama göstergesi olarak yorumlanabilir. Ancak, USD/TL kurundaki oynaklık yüksek dolayısıyla yukarı yönde sert tepkilere karşı dikkatli olmakta yarar var.

Son olarak şunu eklemek isterim. Dün akşam piyasalardan bir Fed geçti ama oldukça sakindi. Piyasalarda güçlü Dolar algısını oluşturmadığı için şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Eğer, Fed dış piyasada Doları hareketlendirseydi ve kurlarda TCMB öncesi yukarı yönde sert tepkiler izlenseydi bu durum TCMB’nin 50 bp üzerinde bir artışa gitmesine bile neden olabilirdi. Dolayısıyla, Fed’in piyasaları hareketlendirmemesi ve gelişmekte olan ülke piyasalarının nefes almasını kolaylaştırmış durumda. En azından, TL o sepetten şimdilik olumsuz etkilenmiyor.

2018 yılındaki ilk toplantısı 18 Ocak tarihinde bulunuyor. Merkez, 18 Ocak tarihine kadar piyasaları yakından izlemeye devam edecektir. Eğer, enflasyondaki artış devam eder ve TL varlıklardaki oynaklıkta sürerse bu durum Merkezin yine küçük bir miktarda faiz artırımına bile gitmesine neden olabilir. Ancak, bunun kararını önümüzdeki bir aylık süreç belirleyecektir."