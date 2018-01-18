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18.01.2018 17:40

Merkel'in bu halini görenler şok oldu!

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Merkel'in bu halini görenler şok oldu!
Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan bir fotoğrafçı Almanya Başbakanı Angela Merkel'in fotoğrafıyla şirketinin tanıtımını yaptı.

Susan Pöschl isimli fotoğrafçı, koyduğu iki Merkel fotoğrafıyla 'photoshop' yeteneklerini kanıtladığını söyledi... Merkelli ilanın altında, "Partner seçiminizde başarı sağlamanız için..." yazısı bulunuyor.

Alman fotoğrafçı Pöschl, yaptığı reklam fotoğrafıyla insanları provoke etmek istediğini söyledi. 

Fotoğrafçı aldığı tepkilerin yüzde 95'inin olumlu olduğunu söyledi. Pöschl, "Tepki gösteren yüzde 5 ile iyi şekilde baş edebiliyorum" yorumunda bulundu. 

Merkelli ilan gündem oldu Partner bulmanız için...

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Merkel'li ilanın altında "Partner arayışınızda başarıya ulaşmanız için" yazısı bulunuyor. 

Almanya Başbakanı Angela Merkel, bugünlerde kendisine koalisyon partneri aramakla meşgul... Alman fotoğrafçı, "Onun için de şu anda siyasi bir partner bulmak hiç kolay değil" yorumunda bulundu. 

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