Merkel'den Deniz Yücel yorumu: Diğerleri de adil ve hızlı yargılanmalı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yaklaşık bir yıllık tutukluluğunun ardından bugün cezaevinden çıkan Alman Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in serbest kalmasını değerlendirdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yaklaşık bir yıllık tutukluluğunun ardından bugün cezaevinden çıkan Alman Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in serbest kalmasına sevindiğini söyledi ve ekledi: “Diğerleri için de adil ve hızlı yargılama istiyoruz.”

Yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunan Alman Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel hakkında İstanbul başsavcılığınca dört yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmış, iddianameyi kabul eden mahkeme gazetecinin tahliyesine karar vermişti.

‘Terör örgütü propagandası’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamalarıyla 354 gündür tutuklu olan Yücel’in iddianamesinde hem ‘FETÖ’ hem PKK suçlamaları yer aldı.

Deutsche Welle’nin aktardığına göre, tahliyeyi değerlendiren Merkel Berlin’de yaptığı açıklamada, “Herkes gibi ben de sevindim” dedi.

Zor bir yılı geride bırakan Yücel’in eşi ve ailesi adına da mutlu olduğunu kaydeden Merkel, süreçteki çabalarından ötürü Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’e teşekkür etti.

Yücel’in serbest kalmasının ‘müzakere etmenin faydası’nı gösterdiğini belirten Merkel, “Ancak etkisi ne kadar oldu, bilemiyoruz” dedi.

Merkel, “Türkiye’de Deniz Yücel kadar tanınmış olmayan kişilerin de hapiste olduğunu biliyoruz. Onların da bir önce hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda adil ve hızlı bir şekilde yargılanmalarını istiyoruz” dedi.(diken)