Merkel'den Deniz Yücel kararı için ilk yorum

Alman “Die Welt” gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel'in özgürlüğüne kavuşmasının ardından Almanya'dan ardı ardına açıklamalar gelmeye başladı.

Alman Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Ulrike Demmer, bugün başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Yücel'in tahliye edilmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Almanya Başbakanı Merkel ise "Deniz Yücel'in serbest bırakılmasından memnunum" ifadelerini kullandı.



ALMANYA'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre Alman Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Ulrike Demmer, Türkiye’de tutuklu bulunan “Die Welt” gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in tahliye edilmesi konusunda herkesin çaba harcadığını söyledi.

Demmer, bugün başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Yücel'in tahliye edilmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Bu konunun kendileri için çok önemli olduğunu Başbakan Angela Merkel'in de dün Başbakan Binali Yıldırım ile yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında dile getirdiğini anımsatan Demmer, "Yücel'in tahliye edilmesi, herkesin bugüne kadar çaba harcadığı bir konuydu." dedi.

"TÜRK ADALETİNE TEŞEKKÜR EDERİZ"

Basın toplantısına katılan Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Rainer Breul da Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in bu konuda geçen haftalarda yoğun çabaları olduğuna hatırlatarak, Yücel'in serbest bırakılmasını olumlu karşıladıklarını kaydetti. "Türk adaletine teşekkür ederiz." diyen Breul, bu konuda henüz ayrıntılı bilgilere sahip olmadıkları için daha fazla açıklama yapamayacağını kaydetti.

Bir gazetecinin "Yücel'in serbest bırakılması karşılığında Alman hükümetinin Türkiye'ye verilen Leopard tipi tankların modernleştirileceği vaadinde bulunup bulunmadığı" şeklindeki soruyu da kesin bir dille reddeden Breul, Yücel'in serbest bırakılması konusunda Türk hükümeti ile hiçbir gizli anlaşmanın yapılmadığını söyledi.

MERKEL: MEMNUNUM



Almanya Başbakanı Merkel ise "Deniz Yücel'in serbest bırakılmasından memnunum" ifadelerini kullandı. Merkel, Türkiye’de tutuklu olan diğer Alman vatandaşlarının yargı süreçlerinin hızla görülmesini umduğunu belirtti.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi, Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel hakkında hazırlanan iddianameyi kabul ederek, tahliyesine karar vermişti.

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, Yücel'in "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından 4 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Deniz Yücel, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 27 Şubat 2017'de tutuklanarak, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ne konulmuştu.