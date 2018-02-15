Merkel, Yıldırım'ın yüzüne bakarak Deniz Yücel'i hatırlattı

Yıldırım, Başbakanlık binasında Alman mevkidaşı Merkel tarafından karşılandı

Berlin'de Başbakan Binali Yıldırım ile Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü. İki lider görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenliyor.

Türkiye tutuklu olan gazeteci Deniz Yücel'i görüştüklerini kaydeden Merkel, "Hukuk devleti ilkelerine sadık kalınmalı" dedi.

Başbakan Merkel'in konuşmasından satırbaşları:

Deniz Yücel konusu çok büyük önem taşımaktadır. İddianame hazırlanmamış olmasına rağmen tutuklu bulunuyor. Hukuk devleti ilkelerini görüştük. Konunun aydınlarılması açısından hukuk devleti ilkelerine saygı duyulması gerektiğini ifade ettik. 3 milyon Türk kökenli insan Almaya'da yaşıyor. Köprü görevi görüyorlar. Bu açıdan çıkarlarımızı ilerletmek açısından güven dolu ilişkimizi yürütmek önem taşımaktadır. Türkiye kendi çıkarlarını gözetmelidir. ABD ile ilişkilerde kaygılarımız var.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları:

Binali Yıldırım: Kendisini 2 Şubat 2017'da Ankara'da ağırlama imkanımız olmuştu. Almanya ve Türkiye'de çok şey değişti. İki ülke yöneticileri olarak birbirimize yeterince vakit ayıramadık. Bunlar geride kaldı, yeni bir dönemdeyiz. Hem Türkiye hem de Almanya arasındaki ikili ilişkilimizi değerlendirme fırsatı bulduk.

Başbakan Binali Yıldırım, Belarus temaslarının ardından Almanya yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Yıldırım, Almanya Başbakanı Angela Merkel'le görüşmesinden önce önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, Belarus ziyaretinin ardından Almanya'ya geçti. Yıldırım, Berlin'e hareketi sırasında, uçakta aralarında Gazete Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in de bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım, Türkiye-Almanya ilişkileriyle ilgili olarak, "Türkiye ile Almanya'nın normal hayata dönme vakti geldi diye düşünüyoruz" ifadesini kullanmıştı.

Almanya'ya çalışma ziyaretinde bulunan Yıldırım, Başbakanlık binasında Alman mevkidaşı Merkel tarafından karşılandı. Binali Yıldırım ve Angela Merkel tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi, daha sonra baş başa görüşmeye geçti. İki Başbakan, görüşmenin ardından düzenlenecek ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. Yıldırım, Berlin'deki temaslarını tamamlamasının ardından küresel ve bölgesel güvenlik konularının ele alındığı dünyanın en önemli platformları arasında gösterilen Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Münih'e geçecek.