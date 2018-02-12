Merkel ve Yıldırım, perşembe günü Berlin’de görüşecek

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Başbakan Binali Yıldırım'ın perşembe günü Berlin'de bir araya geleceklerini belirtti.
İKİLİ İLİŞKİLER DEĞERLENDİRİLECEK
Seibert, "Görüşme sırasında başbakanlar ikili ilişkileri ve güncel uluslararası konuları değerlendirecek" dedi.
Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, görüşmenin ardından Merkel ve Yıldırım'ın ortak basın toplantısı düzenleyeceğini kaydetti.
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