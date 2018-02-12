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13.02.2018 05:55

Merkel ve Yıldırım, perşembe günü Berlin’de görüşecek

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Merkel ve Yıldırım, perşembe günü Berlin’de görüşecek
Almanya, bir açıklama yaparak Merkel ile Başbakan Yıldırım'ın Perşembe günü Berlin'de görüşeceğini kaydetti.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Başbakan Binali Yıldırım'ın perşembe günü Berlin'de bir araya geleceklerini belirtti.

İKİLİ İLİŞKİLER DEĞERLENDİRİLECEK

Seibert, "Görüşme sırasında başbakanlar ikili ilişkileri ve güncel uluslararası konuları değerlendirecek" dedi.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, görüşmenin ardından Merkel ve Yıldırım'ın ortak basın toplantısı düzenleyeceğini kaydetti.

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