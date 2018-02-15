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15.02.2018 19:35

Meriç'teki faciada kaybolan kişilerin kimlikleri belirlendi

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Meriç'teki faciada kaybolan kişilerin kimlikleri belirlendi
Meriç'te botun alabora olmasıyla kaybolan 4 kişinin kimlikleri belirlendi.

DHA - Edirne'den Yunanistan'da kaçmak isterken bindikleri botun Meriç Nehri'de alabora olması sonucu 2 çocukla birlikte FETÖ şüphelisi Ayşe Abdulrezzak'ın cesetlerinin bulunmasının ardından, suda kaybolan ve kimlikleri tespit edilen 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. 

Yunanistan'da kaçmak isterken bindikleri botun önceki gün Meriç Nehri'nde alabora olması sonucu suya düşüp boğularak hayatını kaybeden FETÖ/PDY şüphelisi Ayşe Abdulrezzak'ın yanı sıra 2 çocuğun kimliklerini belirlendi. Ölen çocuklardan Abdulkadir Enes'in (11), Ayşe Abdulrezzak'ın oğlu, diğer çocuğun ise İbrahim Selim Doğan (2) olduğu tespit edildi. Ölen 3 kişinin cesetleri Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.

Botun alabora olması sonucu nehirde kaybolan ve arama çalışmaları süren 4 kişinin de kimlikleri belirlendi. Kaybolanların Aslı Doğan, eşi Fahreddin Doğan, çocukları İbrahim Selim Doğan ile Ayşe Abdurrezzak'ın oğlu Halil Münir Abdulrezzak (3) olduğu tespit edildi.

Aslı Doğan ile eşi Fahreddin Doğan'ın  Bolu'nun Gerede İlçesi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından arandıkları belirlendi. AFAD ekiplerinin nehirdeki arama çalışmaları sürüyor.

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