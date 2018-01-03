  • BIST 116.650
  • Altın 159,001
  • Dolar 3,7591
  • Euro 4,5186
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 9 °C
03.01.2018 15:55

Meral Akşener’in konvoyundan korkutan haber

»
Meral Akşener’in konvoyundan korkutan haber
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlığının açılış törenine katılmak üzere Giresun'a geldi.

Fatih TURAN- Selçuk BAŞAR / GİRESUN, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlığının açılış törenine katılmak üzere geldiği Giresun’da, havalimanında partililer tarafından davul ve zurna eşliğinde coşkuyla karşılandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, saat 11.20’de tarifeli uçakla geldiği Ordu-Giresun Havalimanı'nda, Genel Başkan Yardımcıları Koray Aydın ve Ümit Özdağ tarafından karşılandı. Havalimanında toplanan partililer, Akşener’e sevgi gösterilerinde bulundu.

Davul- zurna ile karşılanan Akşener partililerle tokalaştı, fotoğraf çektirdi. Partili kadınlarla bir süre sohbet eden Akşener, VIP salonu çıkışında kalabalık partili grubunun sevgi gösterileri nedeniyle makam aracına güçlükle ilerledi. Akşener, parti binasının açılışına katılmak üzere Giresun’a hareket etti.

20-019.jpg

AKŞENER’İN KONVOYUNDA KAZA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan kalabalık araç konvoyu ile Giresun’a doğru yola çıktığı sırada Keşap ilçesi girişinde, 2 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. Akşener’in konvoyu Giresun’a doğru ilerledi.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Soylu'dan polislere skandal talimat: Ayağını kırın, suçu bana atın03 Ocak 2018 Çarşamba 14:22
  • HDP'li vekile Erdoğan'a hakaret davasında hapis cezası03 Ocak 2018 Çarşamba 14:14
  • 'Sen kimsin?' sorusuna sosyal medyayı sallayan yanıt03 Ocak 2018 Çarşamba 14:13
  • Cihaner'den ByLock Araştırma Önergesi03 Ocak 2018 Çarşamba 13:54
  • Hamzaçebi: İtfaiyecilerin mağduriyetleri giderilsin03 Ocak 2018 Çarşamba 13:37
  • CHP'den asgari ücret için önerge03 Ocak 2018 Çarşamba 13:29
  • AKP'de deprem! Atanalı 2 ay olmuştu, görevden alındı03 Ocak 2018 Çarşamba 13:28
  • "Bundan böyle istismar edilen her çocuğunun vebali Diyanet’in boynunadır"03 Ocak 2018 Çarşamba 13:25
  • Meral Akşener’in konvoyundan korkutan haber03 Ocak 2018 Çarşamba 13:25
  • Sarıhan: Diyanet İşleri Başkanlığı’na soruyoruz03 Ocak 2018 Çarşamba 13:19
    • FOTO GALERİ
    • Ünlü şarkıcı kıyafetiyle sınırları zorladı
    • Meral Akşener’e Giresun'da davul - zurnalı karşılama
    • Her yere fotoğrafını yapıştırıyorlar
    VİDEO GALERİ
    • İsyan ettiren olayı sunarken canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
    • CNN Türk'ten tepki toplayan zam yorumu: Küçük tatlı zamlar...
    • 'Sen kimsin?' sorusuna sosyal medyayı sallayan yanıt
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti