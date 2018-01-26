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26.01.2018 18:55

Meral Akşener'den AKP'ye Esad çağrısı

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Meral Akşener'den AKP'ye Esad çağrısı
Meral Akşener: "Derhal Amerika ile Rusya ile olmaz, Esad'la birebir müzakereyi başlatın."

İyi  Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hükümetin dış politikasını eleştirerek "Sayın Erdoğan'a sesleniyorum; karmakarışık ettiğiniz, 2 paralık ettiğiniz dış politikanın hatalarını, kusurlarını şanlı Türk ordusu düzeltiyor. Şimdi birincisi çok fazla konuşmayın. İkincisi, o kahramanlıkları 2018'de mi, 2019'da mı yapacağınız seçimin öznesi haline getirmeyin" dedi.

İyi  Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Düzce İl Başkanlığı binasının açılışına katıldı.

Parti binası önünde toplanan kalabalığa seslenen Akşener, "Sayın Erdoğan'a sesleniyorum; karmakarışık ettiğiniz, 2 paralık ettiğiniz dış politikanın hatalarını, kusurlarını şanlı Türk ordusu düzeltiyor. Şimdi birincisi çok fazla konuşmayın. İkincisi, o kahramanlıkları 2018'de mi, 2019'da mı yapacağınız seçimin öznesi haline getirmeyin. Üçüncüsü, kahramanlarımızın moralini bozacak, bizleri, sizleri, başka insanların üzerine 'sen şusun busun' yafta atarak çocukların moralini bozmayın. Diplomasiyi çalıştırın. Fırat'ın batısı yetmez, Fırat'ın doğusu için de hazırlık yapın. Derhal Amerika ile Rusya ile olmaz, Esad'la birebir müzakereyi başlatın" dedi.

"Dantelliler çürük raporlu"

Hitap ettiği kalabalık içerisindeki bir gencin bozkurt işareti yapmasına karşılık kendisi de aynı işareti yaparak cevap veren Akşener, "Bu işaretin bana yasaklandığını söylediler. Hayır öyle bir şey yok. Genç bir kardeşimiz bozkurt işareti yapıyor. Neden yapıyor? Çünkü asker de yapıyor. Yıllar evvel demiştim ki; Bizim çocuklarımızı, çaldığınız sorularla gariban, kavruk Anadolu çocuklarımızı sadece taşeron yanına ve askerliğe mahkum ettiniz. Başçavuşluğa mahkum ettiniz" dedi.

Akşener bozkurt işareti yaparak, "Onun için dantelliler bunu yaparak gitmiyor savaşa", daha sonra rabia işareti yaparak, "Onun için böyle yaparak gidiyorlar. Çünkü dantelliler, bunu yapanlar, çürük raporlu. Bunları söylemek zorundayım" diye konuştu.

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