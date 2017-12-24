Meral Akşener takımını belli etti

Uçakta siyah-beyazlı taraftarların ilgisiyle karşılaşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beşiktaşlı taraftarların yoğun ısrarı üzerine ‘Kartal pençesi' hareketi yaptı
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün bazı temaslarda bulunmak üzere Sivas'taydı.
Milliyet’te yer alan habere göre; uçakta siyah-beyazlı taraftarların ilgisiyle karşılaşan Akşener, Beşiktaşlıların yoğun ısrarı üzerine ‘Kartal pençesi' hareketi yaptı.
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