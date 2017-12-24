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25.12.2017 02:05

Meral Akşener kartal pençesi yaptı

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Meral Akşener kartal pençesi yaptı
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, uçakta karşılaştığı Beşiktaşlı taraftarların yoğun isteği üzerine 'Kartal pençesi' hareketini yaptı

Uçakta siyah-beyazlı taraftarların ilgisiyle karşılaşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beşiktaşlı taraftarların yoğun ısrarı üzerine ‘Kartal pençesi' hareketi yaptı

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün bazı temaslarda bulunmak üzere Sivas'taydı.

Milliyet’te yer alan habere göre; uçakta siyah-beyazlı taraftarların ilgisiyle karşılaşan Akşener, Beşiktaşlıların yoğun ısrarı üzerine ‘Kartal pençesi' hareketi yaptı.

 

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