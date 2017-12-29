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30.12.2017 01:05

Meral Akşener: Aday olmayacağım

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Meral Akşener: Aday olmayacağım
Meral Akşener twitter hesabından milletvekiliğine aday olmayacağını duyurdu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Twitter hesabından açıklamalrda bulundu. Akşener, "Kendimi Meclis’e atmak gibi bir endişem yok. Milletvekillerinin değil Milletimin imzaları ile Cumhurbaşkanlığı’na aday olacağım. Milletvekilliğine aday olmayacağım, olacak arkadaşlara başarılar diliyorum" diye yazdı.

Son KHK’da insanların pala ile gezmesine sebep olacak maddeye en sert tepkiyi biz gösterdik. "O KHK bizim için yok hükmündedir" dedik. Tartışmalı referandumda partili Cumhurbaşkanı sistemine geçtik. Bu, 2019’da başlayacaktı. Ama Sayın Erdoğan KHK’larla bunu şimdiden işleme soktu.

Siyasiler 24 saat birbirine hakaret ediyor. Nefret dili, hakaret, kavga ülkeyi teslim aldı. Geçmişte böyle bir şey olmazdı. Mizah ve atışma vardı; siyasiler birikimleriyle, kültürleriyle atışırdı, “sen bittin”ler yoktu. İYİ Parti bu temiz dili, huzurumuzu geri getirecek inşallah.

Samimiyetle söylüyorum insanları korkutmak için o kadar çabalıyorlar ki insanların başını kaldırmaya gücü yok. Esnafa “İşler nasıl?” diye soruyorum, “Allah’a şükür” diyor. Ama bakıyorum çoğu esnaf siftah dahi yapmamış oluyor. İnsanlarımızı korkutuyorlar."

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