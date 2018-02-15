Merakla beklenen Süper Loto sonuçları belli oldu

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz hafta 2. devrini gerçekleştiren Süper Loto sonuçları için vatandaşlar merak içinde. Peki, Süper Loto'da kazandıran numaralar neler?

Süper Loto çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milyonlarca vatandaşın büyük bir umutlarla biletlerini satın aldığı Süper Loto sonuçları az önce açıklandı. Geçtiğimiz hafta yapılan Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 925 bin 73 lira devretmişti. Vatandaşlar, merakla büyük ikramiyeyi kazanaıp, kazanamadığını sorguluyor. İşte 15 Şubat Süper Loto sonucu...

SÜPER LOTO SONUÇLARI (15 ŞUBAT)

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan hizmet binasında Noter huzurunda yapılan Süper Loto çekilişi 21.15'te başladı.

İşte Süper Loto sonuçları;

15 Şubat Süper Loto sonucu: 06 - 07 - 19 - 40 - 53 - 54