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14.02.2018 23:00

Merakla beklenen Şans Topu sonuçları açıklandı

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Merakla beklenen Şans Topu sonuçları açıklandı
Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Şans Topu çekiliş sonuçları az önce duyurudu.

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat hizmet binasında gerçekleştirilen Şans Topu'nda toplam 2 milyon 738 bin 241 lira ikramiye dağıtıldı. Büyük ikramiyesi ise 821 bin 474 lira olarak belirlenen Şans Topu sonuçlarını merak eden vatandaşlar 'Şans Topu sonuçları' sorgularını hızlandırdı. Peki, Şans Topu'nda kazandıran numaralar neler? İşte 14 Şubat Şans Topu sonuçları...

ŞANS TOPU SONUÇLARI - 14 ŞUBAT

MPİ tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi bu akşam 21.15 gerçekleştirildi. Şans Topu'nda büyük ikramiye tutarı 821 bin 474 lira olarak belirlenirken, toplam dağıtılacak ikramiye ise 2 milyon 738 bin 241 lira olarak açıklandı.

İşte Şans Topu sonuçları;

14 Şubat Şans Topu sonucu: 1 - 11 - 25 - 28 - 30 + 6

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