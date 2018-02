Merakla beklenen On Numara sonuçları açıklandı

On Numara çekilişi bu akşam 810. kez gerçekleştirildi.

On Numara sonuçları, büyük ikramiye hayali kuran vatandaşlar tarafından merak ediliyor. On Numara'da en son geçen hafta 6 kişi 10 bilmiş ve kişi başı 59 bin 109 lira ikramiye kazanmıştı. Kupanlarını yatıran vatandaşlar bu akşam büyük ikramiyenin isabet ettiği rakamları ve ikramiye bilgilerini heyecanla sorguluyor. İşte On Numara sonuçları

ON NUMARA SONUÇLARI - 12 ŞUBAT 2018

12 Şubat On Numara sonucu: 2 - 4 - 9 - 12 - 13 - 15 - 24 - 25 - 26 - 36 - 38 - 39 - 40 - 42 - 43 - 56 - 57 - 58 - 68 - 70 - 74 - 79