Merakla beklenen On Numara sonuçları açıklandı

On Numara sonuçları, büyük ikramiye hayali kuran vatandaşlar tarafından merak ediliyor. On Numara'da en son geçen hafta 6 kişi 10 bilmiş ve kişi başı 59 bin 109 lira ikramiye kazanmıştı. Kupanlarını yatıran vatandaşlar bu akşam büyük ikramiyenin isabet ettiği rakamları ve ikramiye bilgilerini heyecanla sorguluyor. İşte On Numara sonuçları
ON NUMARA SONUÇLARI - 12 ŞUBAT 2018
12 Şubat On Numara sonucu: 2 - 4 - 9 - 12 - 13 - 15 - 24 - 25 - 26 - 36 - 38 - 39 - 40 - 42 - 43 - 56 - 57 - 58 - 68 - 70 - 74 - 79
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