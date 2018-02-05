Merakla beklenen 10 Numara sonuçları belli oldu

On Numara sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta Pazartesi akşamları çekilişi yapılan On Numara'da 809. hafta heyecanı bu akşam gerçekleşen çekilişle son buldu. İşte On Numara şanlı rakamları ve kazanaların ikramiye bilgileri...
ON NUMARA SONUÇLARI - 5 ŞUBAT 2018
MPİ'nin Ankara'daki binasında yapılan canlı çekiliş sonuçları şöyle:
5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 14 - 16 - 22 - 28 - 31 - 33 - 35 - 38 - 50 - 53 - 59 - 65 - 68 - 73 - 76 - 78
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.