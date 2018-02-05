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06.02.2018 01:25

Merakla beklenen 10 Numara sonuçları belli oldu

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Merakla beklenen 10 Numara sonuçları belli oldu
On Numara sonuçları için yüz binlerce vatandaşın heyecanlı bekleyişi sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Pazartesi akşamları çekilişi yapılan On Numara şans oyunun 809. hafta çekilişi yapıldı. İşte 5 Şubat On Numara sonuçları...

On Numara sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta Pazartesi akşamları çekilişi yapılan On Numara'da 809. hafta heyecanı bu akşam gerçekleşen çekilişle son buldu. İşte On Numara şanlı rakamları ve kazanaların ikramiye bilgileri...

ON NUMARA SONUÇLARI - 5 ŞUBAT 2018

MPİ'nin Ankara'daki binasında yapılan canlı çekiliş sonuçları şöyle:

5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 14 - 16 - 22 - 28 - 31 - 33 - 35 - 38 - 50 - 53 - 59 - 65 - 68 - 73 - 76 - 78 

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